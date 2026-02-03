Rapine minacce e botte ai coetanei quando era minorenne sconterà 11 mesi di carcere

Un giovane di Finale Emilia, classe 2008, dovrà trascorrere 11 mesi in carcere minorile. Era già noto per aver commesso rapine, minacce e botte ai coetanei da quando era minorenne. La condanna arriva dopo anni di comportamenti violenti che ora si sono concretizzati in una misura detentiva.

Condanna alla reclusione per una serie di reati commessi tra il 2022 e il 2023. Falliti i tentativi di recupero in comunità a causa delle continue violazioni Si chiudono le porte del carcere minorile per un giovane di Finale Emilia, classe 2008, protagonista negli ultimi anni di una lunga scia di violenze e soprusi ai danni di coetanei. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna: il ragazzo dovrà scontare una pena definitiva di 11 mesi e 4 giorni di reclusione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Finale Emilia

Ultime notizie su Finale Emilia

