bimba di 2 anni morta in casa a bordighera lividi sul corpo

Una bambina di 2 anni è stata trovata morta nel suo lettino dai genitori in una casa a Bordighera, nella zona di Morghe. La piccola aveva lividi sul corpo, ma al momento non sono chiare le cause della sua morte. Gli inquirenti stanno ascoltando i genitori e cercando di capire cosa sia successo.

AGI - Una bambina di 2 anni è stata trovata morta nel suo lettino dai genitori, in località Morghe, a Bordighera. All'arrivo dei soccorritori la piccola era già morta. La morte sarebbe avvenuta per arresto cardiocircolatorio, ma sono in corso accertamenti. Nell'abitazione i carabinieri di Bordighera e il medico legale. Sul corpo lividi compatibili con una caduta. Sul corpo sono stati trovati alcuni lividi trovata priva di conoscenza questa mattina nel proprio lettino dai genitori, che hanno subito allertato il 118. La piccola sarebbe morta per arresto cardiocircolatorio. I segni potrebbero essere compatibili con una caduta, riferita dalla madre della bimba ai militari e che sarebbe avvenuta ieri sera. 🔗 Leggi su Agi.it

Una bambina di soli due anni è stata trovata morta nella sua casa a Bordighera.

La procura di Genova ha aperto un’indagine sulla morte di una bambina trovata senza vita nella sua casa a Morghe, frazione di Bordighera.

Bimba di 2 anni muore in casa: aveva lividi sul corpo. La mamma: «È caduta dalle scale»

