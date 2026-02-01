Valanghe in Friuli Venezia Giulia | due slavine cadute in contemporanea si cercano persone sepolte

Due slavine sono scese oggi nelle montagne tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Due gruppi di soccorritori stanno lavorando senza sosta per trovare le persone sepolte sotto la neve. Le slavine sono cadute quasi contemporaneamente, una a Sella Nevea, in provincia di Udine, e l’altra a Casera Razzo, nel Bellunese. La zona è stata subito evacuata e le ricerche continuano senza sosta.

UDINE – Due valanghe si sono staccate oggi, 1 febbraio 2026, quasi in contemporanea, sulle montagne tra il Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea, in provincia di Udine e a Casera Razzo, nel bellunese. Sono state avviate le verifiche per possibili persone coinvolte. Sul posto due elicotteri dell’elisoccorso regionale, l’elicottero della Protezione Civile, le stazioni del soccorso alpino di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. L’allarme è scattato intorno alle14.30 e le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso e si svolgono nonostante le difficili condizioni ambientali, con notevoli accumuli nevosi e il rischio di nuovi distacchi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

