Booking incorona Villa Sonnino | Un altro traguardo straordinario

Villa Sonnino riceve il premio Traveller Review Award 2026 da Booking. La struttura, guidata da Cesare Andrisano, si aggiudica ancora una volta un riconoscimento importante. La notizia arriva mentre la villa si conferma una delle mete preferite dai viaggiatori.

Un altro prestigioso riconoscimento per Villa Sonnino. La struttura diretta da Cesare Andrisano si aggiudica il " Traveller Review Award 2026 ", assegnato dal portale Booking.com per l’eccellenza nelle recensioni. "Abbiamo ottenuto il punteggio di 9,3 su 10: – dice Andrisano che è anche presidente di ConfTurismo Confcommercio Pisa – un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione perché si basa sulle recensioni degli ospiti, quindi sull’esperienza diretta di chi ha scelto la nostra struttura permettendoci di ottenere questo risultato per il secondo anno consecutivo". " Booking.com ha oltre 28 milioni di unità alloggiative registrate nel mondo in più di 148mila destinazioni in 228 paesi e territori e di queste circa il 6,5% viene premiato con il Traveller Review Awards – aggiunge –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Villa Sonnino, riconosciuta come una delle migliori strutture per matrimoni in Italia, si conferma anche nel 2026 con il premio Wedding Awards.

Il premio Oscar Tuttobici ad Alessiani rappresenta un riconoscimento importante per la città di Grottammare, nota anche come patria dell'ex professionista Fabio Roscioli.

