Una casetta di book sharing nel cortile della scuola per coltivare lettura e comunità

Nella scuola Ios Scuola Europea di Brindisi, presso il plesso Mameli, è stata inaugurata una casetta di book sharing, un'iniziativa che promuove la lettura e il senso di comunità tra studenti, insegnanti e famiglie. Un luogo aperto e condiviso dedicato ai libri, che stimola la passione per la lettura e valorizza lo spirito di collaborazione.

© Brindisireport.it - Una casetta di book sharing nel cortile della scuola per coltivare lettura e comunità BRINDISI - Un piccolo gesto dal grande significato. Presso l’Ios Scuola Europea di Brindisi, plesso Mameli, è stata inaugurata una casetta di book sharing, uno spazio aperto e condiviso dedicato ai libri e alla lettura, pensato per tutta la comunità scolastica. Un’iniziativa che va oltre il. Brindisireport.it Fai da te - Costruire una legnaia partendo da zero! Ravennawebtv. . Nuova casetta per il book crossing al parco di San Francesco di Faenza La casetta dedicata al book crossing è stata installata grazie alla donazione, a seguito dell’alluvione, dell’Istituto Comprensivo Arcadia di Milano e grazie al contributo de - facebook.com facebook