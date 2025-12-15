Una casetta di book sharing nel cortile della scuola per coltivare lettura e comunità

Nella scuola Ios Scuola Europea di Brindisi, presso il plesso Mameli, è stata inaugurata una casetta di book sharing, un'iniziativa che promuove la lettura e il senso di comunità tra studenti, insegnanti e famiglie. Un luogo aperto e condiviso dedicato ai libri, che stimola la passione per la lettura e valorizza lo spirito di collaborazione.

BRINDISI - Un piccolo gesto dal grande significato. Presso l’Ios Scuola Europea di Brindisi, plesso Mameli, è stata inaugurata una casetta di book sharing, uno spazio aperto e condiviso dedicato ai libri e alla lettura, pensato per tutta la comunità scolastica. Un’iniziativa che va oltre il. Brindisireport.it

