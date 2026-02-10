Bonny giocherà il Mondiale 2026, ma non con la Francia di Thuram. L’attaccante nerazzurro sembra aver scelto un’altra strada, anche se la sua partecipazione alla rassegna iridata è ormai certa. Ancora non si sa con quale nazionale scenderà in campo, ma la notizia ha già fatto il giro del calcio internazionale.

Inter News 24 Bonny sarà tra i convocati per il Mondiale 2026, ma non con la Francia di Thuram. La clamorosa indiscrezione sull’attaccante. La geografia del calcio internazionale sta per cambiare marcia con un clamoroso sorpasso della Costa d’Avorio ai danni della Francia. Secondo le rivelazioni del giornalista Sanh Séverin, la nazionale ivoriana è pronta ad accogliere due dei profili più interessanti del panorama europeo: il difensore del Manchester United Leny Yoro e l’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny. Entrambi i calciatori hanno militato nelle selezioni giovanili francesi, ma il mancato esordio con la nazionale maggiore di Deschamps ha lasciato aperta la porta del cambio di maglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny giocherà il Mondiale 2026, ma non con la Francia? Arriva la clamorosa indiscrezione sull’attaccante nerazzurro

Approfondimenti su Bonny Mondiale

L’Inter potrebbe sorprendere ancora prima della chiusura del mercato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bonny Mondiale

Bonny giocherà il Mondiale ma non con la Francia: clamorosa indiscrezione sulle convocazioni di marzoIndiscrezione clamorosa quella che arriva dalla Costa d'Avorio sull'attaccante nerazzurro ... msn.com

Il Mondiale ‘passa’ ancora da Bergamo: Italia-Irlanda del Nord si giocherà alla New Balance ArenaSei mesi dopo il 5-0 all’Estonia, la Nazionale torna a giocare nella casa dell’Atalanta: in palio, giovedì 26 marzo, ci sarà l’accesso alla finalissima dei playoff mondiali Adesso è ufficiale. Dopo ... bergamonews.it

#InterTorino Tante sorprese in formazione di Chivu, Kamate-Cocchi i quinti per la Coppa Italia. Thuram giocherà con Bonny in attacco. Frattesi e Diouf mezze ali e Mkhitaryan regista. De Vrij (capitano) braccetto di destra #ForzaInter #lifestyle #tunonsaiquantoti - facebook.com facebook

Kamate-Cocchi i quinti di Chivu per la Coppa Italia. Marcus Thuram giocherà con Bonny in attacco @fcin1908it x.com