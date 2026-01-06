Infortunio Bonny l’attaccante torna a disposizione di Chivu? Cosa filtra in vista del Parma
L'infortunio di Bonny sembra essere alle spalle, e in casa Inter circolano segnali positivi sulla sua ripresa. Secondo le ultime notizie, l’attaccante dovrebbe tornare disponibile per la prossima sfida contro il Parma, offrendo a Chivu ulteriori opzioni in attacco. Restano da monitorare gli ultimi aggiornamenti ufficiali per confermare la presenza di Bonny in rosa.
Inter News 24 Infortunio Bonny, arrivano ottime notizie in casa Inter: l’attaccante tornerà a disposizione di Chivu per la sfida contro il Parma. Il reparto offensivo dell’Inter ritrova uno dei suoi pezzi pregiati proprio nel momento più importante della stagione. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio portale, arrivano finalmente ottime notizie per Cristian Chivu: Ange-Yoann Bonny torna a disposizione per la 19ª giornata di Serie A, che vedrà i nerazzurri impegnati nella suggestiva trasferta contro il Parma. Infortunio Bonny, il recupero: cautela e strategia. L’attaccante francese, classe 2003, ha finalmente gettato alle ortiche i postumi della distorsione al ginocchio sinistro che lo aveva costretto ai box nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Internews24.com
