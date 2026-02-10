Bonelli Avs | ‘non abbiamo nulla a che fare con Vannacci’

Angelo Bonelli dell’Avs prende le distanze da Vannacci e dai fascisti che si presentano in Parlamento. “Non abbiamo nulla a che fare con loro”, dice Bonelli, che promette di continuare a combattere contro ogni forma di estremismo. L’intervento arriva dopo le recenti contestazioni e tensioni in aula.

“Non abbiamo nulla a che fare con Vannacci e con i fascisti che vengono qui a portare istanze che non ci rappresentano e che combatteremo fino alla fine” Lo ha detto Angelo Bonelli (Avs) intervenendo in aula alla Camera.”Non giocate sul tema della pace, dei valori, non usate questioni fondamentali su cui serve chiarezza, a partire dal 5% per le spese militari su cui noi non transigeremo, siamo contrari. Chi gioca sulle parole state prendendo in giro gli italiani”, ha aggiunto. (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Bonelli degli Avs precisa che il suo movimento non ha nulla a che fare con Vannacci e con i fascisti che si presentano in Italia portando richieste che non rappresentano nessuno.

Il deputato di Sinistra Italiana, Bonelli, non le manda a dire e attacca duramente la maggioranza di governo.

