Bonelli Avs | ‘non abbiamo nulla a che fare con Vannacci’
Angelo Bonelli dell’Avs prende le distanze da Vannacci e dai fascisti che si presentano in Parlamento. “Non abbiamo nulla a che fare con loro”, dice Bonelli, che promette di continuare a combattere contro ogni forma di estremismo. L’intervento arriva dopo le recenti contestazioni e tensioni in aula.
“Non abbiamo nulla a che fare con Vannacci e con i fascisti che vengono qui a portare istanze che non ci rappresentano e che combatteremo fino alla fine” Lo ha detto Angelo Bonelli (Avs) intervenendo in aula alla Camera.”Non giocate sul tema della pace, dei valori, non usate questioni fondamentali su cui serve chiarezza, a partire dal 5% per le spese militari su cui noi non transigeremo, siamo contrari. Chi gioca sulle parole state prendendo in giro gli italiani”, ha aggiunto. (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Approfondimenti su Bonelli Avs
Dl Ucraina, Bonelli (Avs): non abbiamo nulla a che fare con Vannacci
Bonelli degli Avs precisa che il suo movimento non ha nulla a che fare con Vannacci e con i fascisti che si presentano in Italia portando richieste che non rappresentano nessuno.
Dl Ucraina, Bonelli attacca: “Vannacci? Noi coi fascisti non abbiamo nulla a che fare. Maggioranza deflagrata”
Il deputato di Sinistra Italiana, Bonelli, non le manda a dire e attacca duramente la maggioranza di governo.
BONELLI RIDICOLIZZATO IN DIRETTA DA VANNACCI E BELPIETRO: SCONTRO ASSURDO
Ultime notizie su Bonelli Avs
Argomenti discussi: Bonelli (Avs): Appello Meloni? Da noi molte proposte su sicurezza, ma maggioranza le ha rifiutate; Senza lo sgombero di Askatasuna.... L'assurda teoria del parlamentare di Avs; Le accuse alla borghesia compiacente di Torino dopo gli scontri. Caselli: Giuste. Bonelli: Niente benevolenza; Avs presente alla manifestazione, Vespa: Conniventi, replicano Grimaldi e Ravinale.
Dl Ucraina, Bonelli (Avs): non abbiamo nulla a che fare con VannacciRoma, 10 feb. (askanews) - 'Non abbiamo nulla a che fare con Vannacci e con i fascisti che vengono qui a portare istanze che non ci rappresentano ... notizie.tiscali.it
Dl Ucraina, Bonelli attacca: Vannacci? Noi coi fascisti non abbiamo nulla a che fare. Maggioranza deflagrataTensione alla Camera sul decreto Ucraina: Maggioranza deflagrata, dice il leader di Avs rivolgendosi a Meloni ... ilfattoquotidiano.it
Skeptical Health. . "Accorpare" la Sanità: chi Paga Davvero il Prezzo Ne abbiamo parlato con Gianni Bonelli, Direttore Generale della Fondazione Mondino di Pavia, nell'Episodio 54 di Skeptical Health, in uscita venerdì 30 gennaio! #PodcastSalute #Sa - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.