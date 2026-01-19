Firenze si appresta ad ospitare la 45ª edizione del Trofeo Nave, una delle manifestazioni podistiche più longeve della regione. La corsa, prevista per domenica 25 gennaio 2026, rappresenta un appuntamento consolidato per gli appassionati di sport e natura, mantenendo viva una tradizione che si tramanda da oltre quarant’anni. L’evento si svolgerà in un contesto che unisce sport, ambiente e comunità locale.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Firenze si prepara ad accogliere una delle manifestazioni podistiche più longeve e sentite del territorio: il 45° Trofeo Nave, in programma domenica 25 gennaio 2026, è pronto a rinnovare una tradizione che da quasi mezzo secolo richiama centinaia di appassionati della corsa in natura. Si attendono oltre 600 partecipanti, provenienti da tutta la Toscana e da molte regioni limitrofe, a testimonianza di un evento che continua a crescere senza perdere la propria identità. La partenza sarà allestita presso la Palestra Botticelli, in via Gran Bretagna, cuore logistico di una manifestazione patrocinata dal Comune di Firenze e dal Comune di Bagno a Ripoli, che unisce sport, territorio e impegno sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il trofeo Nave si prepara alla 45esima edizione

