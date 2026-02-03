Inter-Torino il pronostico | in palio c' è un posto in semifinale

Questa sera si gioca Inter-Torino a Monza, una sfida importante per i quarti di finale di Coppa Italia. L’Inter cerca di passare il turno e conquistare un posto in semifinale, ma il Torino non ha intenzione di mollare. La partita si gioca in un campo neutro a causa dell’indisponibilità di San Siro. Anche Chivu, che siede in panchina, spinge la sua squadra verso l’obiettivo. La partita si annuncia difficile e molto combattuta.

Iniziano i quarti di finale di Coppa Italia con la sfida che si giocherà a Monza per l'indisponibilità di San Siro: anche Chivu vuole le semifinali Si aprono i quarti di finale della Coppa Italia con la sfida in programma all'U-Power Stadium di Monza tra i nerazzurri e i granata: partita in campo neutro a causa della indisponibilità dello stadio di San Siro già pronto per l'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Scopriamo pronostico e quote di Inter-Torino in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 21. Dopo aver eliminato l'Udinese al debutto negli ottavi, l'Inter torna in campo per affrontare il Torino nei quarti.

