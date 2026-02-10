Bologna | Inchiesta su ex Cierrebi tra degrado omissioni e dubbi sul nuovo progetto Go Fit vicino alla Certosa

La Procura di Bologna ha aperto un’indagine sul ex Cierrebi, coinvolto in un’inchiesta che riguarda il degrado e alcune omissioni. I residenti, attraverso il comitato ViviAmo Bologna, hanno presentato un esposto, sollevando dubbi anche sul nuovo progetto Go Fit che sorgerà vicino alla Certosa. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi vive in zona, in attesa di chiarimenti sulle decisioni prese finora.

Bologna è al centro di un'inchiesta della Procura, avviata a seguito di un esposto presentato dai residenti attraverso il comitato ViviAmo Bologna. L'indagine, coordinata dal pm Marco Imperato, ipotizza reati di interruzione di pubblico servizio e omissione d'atti d'ufficio in relazione alla demolizione dell'ex Cierrebi in via Marzabotto, un impianto sportivo abbandonato dal 2019. Contestualmente, è stato presentato un esposto alla Corte dei Conti per presunto danno erariale. La vicenda affonda le radici in anni di degrado e incuria dell'area, sollevando preoccupazioni per la sicurezza e l'igiene pubblica.

