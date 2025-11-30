A cosa serve il VAR? Chiamata ‘folle’ in Milan-Lazio E ‘contro’ i rossoneri non è la prima volta

Milan-Lazio, VAR e chiamate arbitrali: si sta facendo molta confusione. La chiamata ai danni di Pavlovic come quella contro Saelemaekers a Parma. La nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - A cosa serve il VAR? Chiamata ‘folle’ in Milan-Lazio. E ‘contro’ i rossoneri non è la prima volta

Altre letture consigliate

Cosa serve a #David e #Openda? Ecco la risposta di #Spalletti ? Vai su X

?Sai a cosa serve la visita reumatologica? A prevenire, diagnosticare e curare le malattie reumatiche dell'adulto come ad esempio l'artrosi, la tendinite o il tunnel carpale. ?Il nostro ambulatorio è a disposizione per prenotare la tua visita: https://www.therm - facebook.com Vai su Facebook

Var a chiamata in serie C: come funziona e a cosa serve - Ogni squadra di Lega Pro avrà a disposizione due chiamate per il Var, che non sarà gestito come avviene attualmente nelle categorie superiori, ma sarà un'arma a disposizione ... Come scrive repubblica.it

Capuano esplode per il VAR a chiamata in C: “Una presa per il c*lo, chi ha fatto mettere questo coso?” - Casarano di Serie C e si scaglia contro l'FVS, ovvero il "VAR a chiamata": "Siccome ... Scrive fanpage.it

L’arbitro spiegherà in diretta allo stadio le decisioni prese, arriva anche il “Var a chiamata”: le novità per il calcio italiano - L’arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var”. Scrive ilfattoquotidiano.it