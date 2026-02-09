Ravanelli si sfoga |  Siamo alla deriva del Var I giocatori possono barare in campo Alla Juve serve Osimhen

Ravanelli si sfoga contro il VAR, accusando i giocatori di approfittarne e mettere in discussione il sistema. L’ex attaccante dice che la Juventus avrebbe bisogno di un attaccante come Osimhen per tornare a fare la differenza. Le sue parole arrivano in un momento di grande tensione e discussioni sulla gestione delle partite in Serie A.

. Le parole dell’ex attaccante. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Fabrizio Ravanelli ha espresso giudizi taglienti sull’attuale momento del calcio italiano e sull’evoluzione tecnologica in campo. Il leggendario “Penna Bianca”, doppio ex di Juventus e Lazio, ha aperto il suo intervento con una durissima critica alla gestione arbitrale: « È un calcio irriconoscibile, siamo arrivati alla deriva e solo noi in Italia usiamo il Var in questo modo. In altri campionati, il Var viene usato in un’altra maniera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il sistema del Var in Italia torna sotto accusa.

L’ex attaccante Ravanelli non risparmia le critiche agli arbitri italiani, accusandoli di mancanza di personalità e di aver “rubato” rigori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

