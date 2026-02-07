La mostra ' Qui e altrove' | l' artista cesenate in trasferta all' Art City Bologna White Night

La città di Bologna si accende con l’arte di Marco Guazzarini. Dal 7 al 15 febbraio, l’artista cesenate espone le sue opere nell’atelier Safarà, in via Saragozza, durante l’evento Art City Bologna White Night 2026. La mostra, intitolata ‘Qui e altrove’, porta le creazioni di Guazzarini in una città che si anima di cultura e incontri.

L’Art White Night, parte di Art City Bologna, è un evento annuale che trasforma la città con mostre, musei aperti e installazioni artistiche durante la notte.

