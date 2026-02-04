Maltempo e danni lungo le coste agrigentine il prefetto sorvola le aree colpite dal ciclone Harry

Il maltempo ha provocato danni significativi lungo le coste di Agrigento. Il prefetto ha sorvolato le zone colpite dal ciclone Harry, che ha lasciato strade allagate, infrastrutture danneggiate e problemi nei servizi essenziali. Le immagini diffuse nei giorni scorsi mostrano solo una parte del disastro che ancora si fa sentire. La situazione resta critica e le autorità monitorano attentamente gli interventi necessari per mettere in sicurezza l’area.

Il segno lasciato dal ciclone Harry lungo le coste e nelle isole della provincia di Agrigento non è solo quello delle immagini circolate nei giorni dell'emergenza, ma di una serie di criticità che continuano a incidere su viabilità, infrastrutture e servizi essenziali.

