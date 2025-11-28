Marcello FdI | La Regione faccia il punto sulla diffusione della Blue tongue

“La Regione faccia il punto sulla diffusione della Blue tongue (malattia virale che colpisce ovini, caprini e bovini). In particolare, precisi quanti casi sono stati registrati in Emilia-Romagna nel 2024 e nel 2025, specificando il numero complessivo annuale, i focolai con coinvolgimento di ovini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it