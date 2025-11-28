Marcello FdI | La Regione faccia il punto sulla diffusione della Blue tongue
“La Regione faccia il punto sulla diffusione della Blue tongue (malattia virale che colpisce ovini, caprini e bovini). In particolare, precisi quanti casi sono stati registrati in Emilia-Romagna nel 2024 e nel 2025, specificando il numero complessivo annuale, i focolai con coinvolgimento di ovini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Speciale | & Intervista a Marcello Lanotte, consigliere regionale Forza Italia Giovedì 27 novembre ore 20:00 su Teleregione A cura di Salvatore Petrarolo Seguici su: canale 77 del digitale terrestre streaming su www.teleregionec - facebook.com Vai su Facebook
Blue Tongue. Marcello (FdI) sollecita la Regione sulle misure preventive - La Regione faccia il punto sulla diffusione della Blue tongue (malattia virale che colpisce ovini, caprini e bovini). Come scrive msn.com
Maiolo, il caso esplode in Regione: Marcello chiede verità sull’allevamento da 54mila polli - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, accende i riflettori sull’allevamento avicolo biologico sorto a Maiolo, in località Cavallara, ... Secondo chiamamicitta.it
Emergenza Lupi a Rimini. Marcello (FdI): “Adottare misure urgenti per il loro contenimento” - Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, ha presentato un'interrogazione a riguardo: "La Regione ... chiamamicitta.it scrive