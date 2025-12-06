Lo zio Frank è morto a Los Angeles Frank Ghery l' ultimo hippy della cultura architettonica mondiale genio e sregolatezza

Croce e delizia dell'umorismo sull'architettura contemporanea, in un mondo di rigidità, lui ha rappresentato l'azzardo, la sfida estrema all'impossibile. Uomo unico e irripetibile. Progettare è creare stupore. Lo zio Frank. È morto a Los Angeles,Frank Ghery l'ultimo hippy della cultura archit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lo zio Frank è morto a Los Angeles, Frank Ghery l'ultimo hippy della cultura architettonica mondiale, genio e sregolatezza

Addio a Frank #Gehry. Tra i giganti dell' #architettura contemporanea, è morto a 96 anni nella sua casa in California. "Uno dei talenti più formidabili e originali", per il New York Times. Sua la realizzazione del Museo Guggenheim di Bilbao e della "Casa Dan Vai su X

Frank Gehry, uno d egli architetti più influenti e celebrati del nostro tempo, è morto ieri nella sua casa di Santa Monica, in California, all’età di 96 anni, dopo una breve malattia respiratoria. A comunicarlo è stato il capo del suo staff.Frank Gehry, uno degli archit - facebook.com Vai su Facebook

