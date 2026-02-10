Blitz dei Carabinieri Forestali nei cantieri della Ciociaria | 5 denunce per abusi edilizi e scempi ambientali

I Carabinieri Forestali hanno fatto un blitz nei cantieri della Ciociaria, denunciando cinque persone per abusi edilizi e danni all’ambiente. Gli agenti hanno trovato lavori irregolari e scempi che minacciano il paesaggio naturale della zona. Le denunce arrivano dopo controlli serrati sui cantieri aperti senza autorizzazioni e con pratiche dannose per il territorio. La lotta contro il cemento selvaggio prosegue senza tregua.

Tolleranza zero contro il cemento selvaggio e gli sfregi al patrimonio naturalistico della provincia. È questo il messaggio che emerge dall'operazione "Casa sicura e impianti eolici", condotta nelle scorse settimane dai Carabinieri Forestali del Gruppo di Frosinone. I militari hanno passato al.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Durante controlli mirati finalizzati alla tutela ambientale, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino hanno denunciato un 40enne di Casalbore per abusi edilizi e violazioni ambientali, nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati nel settore delle aziende meccatroniche.

Ancona, 9 febbraio 2026 – I Carabinieri Forestali delle Marche hanno portato avanti controlli a tappeto durante tutto il 2025.

Scempio nel bosco in Sila: tagliate abusivamente 37 piante, due fermatiNei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serrastretta hanno portato alla luce un grave episodio di aggressione al patrimonio boschivo nell’agro di Decollatura. Durante un mirato servizi ... strettoweb.com

Cantiere America’s Cup a Bagnoli, blitz di Arpac e CarabinieriStampa Sopralluogo congiunto degli ispettori Arpac e dei carabinieri del Nucleo Forestale di Napoli nel cantiere dell’America’s Cup a Bagnoli. L’ispezione, avvenuta lunedì 2 febbraio, ha visto tecnici ... salernonotizie.it

Nel bilancio 2025 dei Carabinieri forestali delle Marche crescono controlli e sanzioni, con il traffico illecito di rifiuti al centro delle attività investigative facebook