Blitz dei Carabinieri Forestali nei cantieri della Ciociaria | 5 denunce per abusi edilizi e scempi ambientali

Da frosinonetoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri Forestali hanno fatto un blitz nei cantieri della Ciociaria, denunciando cinque persone per abusi edilizi e danni all’ambiente. Gli agenti hanno trovato lavori irregolari e scempi che minacciano il paesaggio naturale della zona. Le denunce arrivano dopo controlli serrati sui cantieri aperti senza autorizzazioni e con pratiche dannose per il territorio. La lotta contro il cemento selvaggio prosegue senza tregua.

Tolleranza zero contro il cemento selvaggio e gli sfregi al patrimonio naturalistico della provincia. È questo il messaggio che emerge dall'operazione "Casa sicura e impianti eolici", condotta nelle scorse settimane dai Carabinieri Forestali del Gruppo di Frosinone. I militari hanno passato al.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ciociaria Blitz

Abusi edilizi e violazioni ambientali: i Forestali denunciano un 40enne

Durante controlli mirati finalizzati alla tutela ambientale, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino hanno denunciato un 40enne di Casalbore per abusi edilizi e violazioni ambientali, nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati nel settore delle aziende meccatroniche.

Marche più sicure: Carabinieri Forestali, controlli a tappeto e calo dei reati ambientali nel 2025.

Ancona, 9 febbraio 2026 – I Carabinieri Forestali delle Marche hanno portato avanti controlli a tappeto durante tutto il 2025.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ciociaria Blitz

Argomenti discussi: Blitz dei Carabinieri Forestali nei cantieri della Ciociaria: 5 denunce per abusi edilizi e scempi ambientali; Nell'ultimo anno oltre 115.000 controlli e quasi 900 denunce dai carabinieri forestali Abruzzo e Molise; Carabinieri Forestali, nel 2025 in Campania effettuati 14 arresti in flagranza differita; Ambiente Lazio: nel 2025 oltre 81mila controlli dei Carabinieri Forestali.

blitz dei carabinieri forestaliScempio nel bosco in Sila: tagliate abusivamente 37 piante, due fermatiNei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serrastretta hanno portato alla luce un grave episodio di aggressione al patrimonio boschivo nell’agro di Decollatura. Durante un mirato servizi ... strettoweb.com

blitz dei carabinieri forestaliCantiere America’s Cup a Bagnoli, blitz di Arpac e CarabinieriStampa Sopralluogo congiunto degli ispettori Arpac e dei carabinieri del Nucleo Forestale di Napoli nel cantiere dell’America’s Cup a Bagnoli. L’ispezione, avvenuta lunedì 2 febbraio, ha visto tecnici ... salernonotizie.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.