Abusi edilizi e violazioni ambientali | i Forestali denunciano un 40enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito dei controlli mirati disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino, con il supporto dei militari della Stazione territorialmente competente, hanno denunciato il titolare di un’officina meccanica di Casalbore. Nel corso delle verifiche è emerso che l’uomo, 40enne del posto, aveva realizzato, senza alcun titolo autorizzativo, una tettoia in metallo di circa 40 metri quadrati, ancorata stabilmente al suolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

