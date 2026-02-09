Occupato il Liceo classico Parini di Milano la protesta dopo un sondaggio | Sei pro o contro?

Questa mattina, alcuni studenti del liceo Parini di Milano hanno bloccato gli ingressi di via Goito. La protesta è scattata dopo un sondaggio tra gli studenti, che chiedeva se fossero favorevoli o contrari a determinate decisioni. I giovani hanno affisso uno striscione con la scritta “Il Parini grida ancora” e hanno annunciato che continueranno a manifestare. La scuola resta chiusa finché non si troveranno soluzioni.

Occupato il liceo classico Parini di Milano. Nella mattinata di lunedì 9 febbraio, davanti agli ingressi di via Goito, un gruppo di studenti ha bloccato l’accesso all’istituto annunciando l’avvio della protesta e affiggendo uno striscione con la scritta “Il Parini grida ancora”. I promotori hanno invitato gli altri studenti a entrare e a riunirsi nel cortile, dove è tuttora in corso un’assemblea. L’occupazione fa seguito a un sondaggio rivolto agli studenti, compilabile una sola volta in forma anonima tramite account istituzionali, che chiedeva se fossero favorevoli o contrari all’occupazione e che ha registrato il consenso di oltre la metà degli iscritti.🔗 Leggi su Open.online

