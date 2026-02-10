Blindare il primato a Montpellier | Loeppky spinge la squadra al massimo

La Cucine Lube Civitanova si prepara a una partita decisiva contro Montpellier nella fase a gironi della CEV Champions League. La squadra italiana punta a blindare il primato nel girone E, e Loeppky guida il gruppo con grinta e determinazione. Domani, i biancorossi scenderanno in campo per mettere pressione agli avversari e consolidare il loro cammino in Europa.

Nel contesto della CEV Champions League, la Cucine Lube Civitanovasi prepara a disputare una sfida decisiva della pool E, con la possibilità di conquistare il primo match ball per la leadership del girone. L’appuntamento è in programma martedì 10 febbraio 2026, alle ore 20:00, al Palais des Sports Chaban Delmas, con trasmissione in diretta su DAZN, Sky Sport Arena e Radio Arancia. La formazione marchigiana guida la classifica con 4 vittorie su 4 partite e 12 punti, mantenendo una differenza set di 12-0. Alle sue spalle seguono Varsavia with 7 punti, Montpellier con 5 punti e Leuven ancora a zero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Blindare il primato a Montpellier: Loeppky spinge la squadra al massimo Approfondimenti su Lube Civitanova Riparte il campionato: la Dream Volley sfida Fiamma Torrese per blindare il primato Domenica prossima si riprende il campionato di B2 femminile con la sfida tra Dream Volley Nardò e Fiamma Torrese. Rinascita, primato da blindare. In palio la settima vittoria di fila La Dole affronta il girone di ritorno da capolista, con una serie positiva di sei vittorie consecutive che le consente di mantenere il primato a quota 26 punti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Lube Civitanova Argomenti discussi: Il Treviso a Lignano per blindare il primato: vietata la trasferta ai tifosi della Marca; Rossano a Lamezia per chiudere i conti: in palio il primato nel Girone G; Orduna: Gare cruciali a Montpellier e in casa con Modena. La Lube continuerà a lavorare con lucidità; Champions League al Palaverde: Conegliano sfida il Lodz per il primato assoluto. Il Treviso a Lignano per blindare il primato: vietata la trasferta ai tifosi della MarcaI biancocelesti, primi a +12 dalla Clodiense, cercano domani 8 febbraio il colpo esterno dopo due pareggi a reti bianche. Gorini avverte: «A Lignano gara ostica, serve la massima concentrazione». Bigl ... trevisotoday.it L’Alghero non si ferma: a Galtellì per blindare il primato dei recordL’Alghero arriva all’appuntamento forte di un cammino fin qui impeccabile: primo posto in classifica a punteggio pieno, nessun pareggio e nessuna sconfitta, a ... algheroeco.com Champions protagonista per la Sir a Perugia: i #BlockDevils preparano la trasferta di #Praga per blindare il primato nella Pool C. https://www.umbriajournal.com/sport/champions-i-block-devils-puntano-al-primato-europeo-a-praga-632007/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.