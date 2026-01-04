Rinascita, primato da blindare. In palio la settima vittoria di fila.

La Dole affronta il girone di ritorno da capolista, con una serie positiva di sei vittorie consecutive che le consente di mantenere il primato a quota 26 punti. La sfida per la settima vittoria di fila rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione e proseguire nell’obiettivo di rinascita e stabilità in classifica, in un campionato competitivo che vede anche Verona, Brindisi e Pesaro concorrenti diretti.

Comincia il girone di ritorno e la Dole lo affronta da capolista. Certo, assieme ai biancorossi a quota 26 ci sono anche Verona, Brindisi e Pesaro, ma il primato resta ed è frutto di una striscia di sei vittorie consecutive. Oggi, a Torino, Tomassini e compagni cercano il settebello. La Reale Mutua Torino, allenata da Paolo Moretti, sgomita a centro classifica e, prima dell’ultimo stop a Mestre, era reduce da sei successi di fila. Vietato, dunque, sottovalutare un avversario con dei precisi punti di forza. "Una squadra sempre molto sul pezzo, attenta, concentrata – dice Sandro Dell’Agnello -. Torino non ti regala niente, ha una buonissima organizzazione in tutto quello che fa e io credo che lotterà per un posto nei playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

