Riparte il campionato | la Dream Volley sfida Fiamma Torrese per blindare il primato

Domenica prossima si riprende il campionato di B2 femminile con la sfida tra Dream Volley Nardò e Fiamma Torrese. La squadra neretina cerca di consolidare la propria posizione in classifica, proseguendo il percorso di crescita e miglioramento. L'incontro rappresenta un’occasione importante per continuare a mantenere il primato e affrontare con determinazione le prossime gare.

NARDO' - Riparte domenica prossima il cammino della Dream Volley Nardò nel campionato di B2 di Volley femminile. Il Girone I propone una classica sfida insidiosa da testacoda: la squadra di capitan Gorgoni accoglierà in casa la Fiamma Torrese, arcigna formazione campana di Torre Annunziata che, a.

