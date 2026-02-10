Bit2026 il turismo dei territori protagonista nella prima giornata dello stand Abruzzo a Milano

Alla prima giornata dello stand Abruzzo a Milano, il turismo regionale si mostra in tutta la sua varietà. Cultura, arte, storia ed enogastronomia sono i fili conduttori di un’offerta che coinvolge diversi territori della regione. Presentazioni, assaggi e incontri hanno attirato visitatori e addetti ai lavori, tutti curiosi di scoprire cosa ha da offrire questa parte d’Italia.

La regione caratterizzata dalla presentazione di un’offerta turistica variegata che tocca gli interessi di molteplici territori regionali ha presentato cultura, arte, storia, enogastronomia Dal progetto della Costa dei Trabocchi alla proposta turistica dei comuni del teramano, con il progetto Teramo experience e Atri, città di arte e natura nel cuore dell’Abruzzo. Storia e tradizioni fanno parte invece del racconto che la Giostra cavalleresca di Sulmona ha portato alla Bit di Milano. Quest’anno la manifestazione di rievocazione storica raggiunge i suoi 30 anni di vita e gli organizzatori hanno voluto animare lo stand Abruzzo mostrando al pubblico della Bit i preziosi e meravigliosi costumi della Giostra.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Questa mattina è stato presentato lo stand della Regione Abruzzo alla fiera del turismo Bit di Milano.

Questa mattina a Milano è stato presentato ufficialmente lo stand dell'Abruzzo alla Bit 2026.

