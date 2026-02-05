Presentato lo stand Abruzzo della fiera del turismo Bit in programma a Milano

Questa mattina è stato presentato lo stand della Regione Abruzzo alla fiera del turismo Bit di Milano. La regione ha mostrato le sue offerte e annunciato gli eventi che si terranno dal 10 al 12 febbraio. Tutti i dettagli sono stati svelati durante la conferenza di apertura, attirando l’attenzione di operatori e visitatori.

Presentato lo stand della Regione Abruzzo e gli eventi che si terranno alla fiera del turismo Bit di Milano, dal 10 al 12 febbraio prossimi. Confermata la presenza del “Sistema Abruzzo” alla kermesse più importante della promozione turistica in Italia. Con la Regione, infatti, ci saranno le camere di commercio abruzzesi a rafforzare un sodalizio che, dati alla mano e alla luce dei dati sulle presenze turistiche, sta dando i suoi risultati secondo l'ente regionale. La Bit di quest'anno assume un'importanza particolare poiché coincide con le olimpiadi invernali Milano Cortina e si svolge a ridosso della cerimonia inaugurale.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Abruzzo Fiera Turismo, presentato lo stand Abruzzo alla Bit 2026 Questa mattina a Milano è stato presentato ufficialmente lo stand dell’Abruzzo alla Bit 2026. Milano ancora capitale del turismo: in Fiera torna la BIT. La novità 2026 è il Travel Makers Fest Milano conferma il suo ruolo di capitale del turismo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Abruzzo Fiera Argomenti discussi: Avezzano: la città cambia, 30 maxi-cantieri per 51 milioni; Le valli della tecnologia. Presentato il progetto per lo sviluppo delle aree interne marsicane; L'AQUILA: ECCO IL PROGETTO PER UN CAMPUS E PER AMPLIARE LA SEDE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI; Comunali 2026: la Lega dice no con il PD. Presentato lo stand Abruzzo alla Borsa internazionale del turismo 2026L’ufficializzazione dei dati sulle presenze e sugli arrivi turistici per il 2025 ha fatto da spunto per la presentazione dello stand Abruzzo alla BIT 2026, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio. regione.abruzzo.it Turismo, presentato lo stand Abruzzo alla Bit 2026Regione, Camere di commercio e operatori insieme a Milano dal 10 al 12 febbraio per promuovere il Sistema Abruzzo ... chietitoday.it Ayrton torna a Integrated Systems Europe 2026 negli Stand 6R700 e 6G500 In fiera, Ayrton ha presentato una selezione di soluzioni che confermano la sua eccellenza nel lighting professionale. Tra i numerosi prodotti esposti, grande interesse per Nando 1 facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.