Bit 2026 un viaggio di emozioni | Così vi raccontiamo il mondo

Oggi il mondo del turismo si evolve, e il festival Bit 2026 ne è la prova. Non si tratta più solo di prenotare voli o hotel, ma di entrare in contatto con altre persone, condividere valori e creare un’esperienza che parte ben prima di mettere piede in aeroporto. È un viaggio che inizia già nel cuore della comunità, tra emozioni, incontri e nuove visioni.

Oggi immaginare il viaggio significa sempre più entrare in relazione con una comunità di persone, valori e visioni, che danno forma all'esperienza prima ancora di partire. Da questo cambio di prospettiva nasce Bit-Borsa internazionale del turismo 2026, presentata da Fiera Milano al quartiere di Rho, da oggi fino a giovedì: una manifestazione che ripensa il turismo partendo non dal prodotto, ma dalle persone che il viaggio lo immaginano, costruiscono, raccontano e vivono. Un nuovo concept che presenta il viaggio non più solo come destinazione da vendere o acquistare, ma come linguaggio attraverso cui esprimere identità, passioni e aspirazioni.

