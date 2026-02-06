La fiera del turismo a Milano cambia volto. Gli organizzatori vogliono mettere al centro le relazioni, non solo il prodotto. La BIT 2026 si presenta come uno spazio dove operatori, viaggiatori e creatori di contenuti possono incontrarsi, scambiare idee e adattarsi alle nuove tendenze del settore. Non più solo affari, ma anche confronto e crescita condivisa.

Milano – Viaggiare in cerca di autenticità. Viaggiare per conoscere ed evolvere. «Il settore del turismo è in continua evoluzione e la Bit 2026 nasce come risposta alle nuove richieste dei viaggiatori: una manifestazione che diventa piattaforma dove il settore si incontra non solo per fare business, ma per costruire contenuti e relazioni di qualità e interpretare i cambiamenti in atto». Va dritto al punto Emanuele Guido, Head of Business Unit Home, Fashion & Leisure Exhibitions di Fiera Milano. Di fronte al «turismo che cambia pelle» la Bit - Borsa Internazionale del Turismo, nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, da martedì a giovedì prossimi - si presenta con un nuovo concept che rivoluziona l’approccio al settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bit 2026, il viaggio cambia volto: “Prodotto? No, rete di relazioni”

Il Consorzio di Tutela ha aperto i battenti alla Bit di Milano, portando in mostra la mozzarella di bufala campana.

Travel Makers Fest porta il cinema e la TV alla BIT, celebrando il cineturismo, un fenomeno in continua espansione.

