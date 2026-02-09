Bimbo di 3 anni muore di fame legato nudo in una stanza buia | genitori condannati all' ergastolo

La giustizia ha condannato all’ergastolo i genitori di un bambino di 3 anni trovato morto in una stanza buia, legato nudo e lasciato morire di fame. Il piccolo era stato seviziato e torturato, e il suo corpo è stato scoperto a maggio, mesi dopo le violenze. La vicenda ha sconvolto la cittadina di Kufstein, al confine tra Austria e Italia.

Legato e torturato a soli 3 anni, lasciato morire di fame, tra sevizie e maltrattamenti. Un fatto che nel novembre sconvolse la cittadina di Kufstein, in Tirolo, regione al confine tra l'Austria e l'Italia: il piccolo venne rinvenuto senza vita nel maggio del 2024, a causa delle violenze subite.

