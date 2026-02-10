Bimba va in ospedale con la madre e fa una terribile scoperta | cosa le ha fatto il padre

Una bambina di pochi anni si è presentata in ospedale insieme alla madre, visibilmente sconvolta. Durante gli accertamenti, i medici hanno scoperto segni che fanno pensare a un episodio di violenza sessuale aggravata. La famiglia è in stato di shock, e le forze dell’ordine stanno indagando sul caso. La bambina ora è sotto tutela, mentre si cerca di fare luce su quanto accaduto.

Un grave caso di presunta violenza sessuale aggravata su minore è emerso a Brescia dopo un accesso in ospedale che ha cambiato tutto. Una bambina, accompagnata dalla madre per forti malesseri, è risultata incinta durante gli accertamenti clinici. La segnalazione ai soggetti competenti ha fatto scattare rapidamente gli approfondimenti investigativi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i sospetti si sono concentrati sul padre della minore, poi raggiunto da un provvedimento cautelare. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di aver abusato ripetutamente della figlia, in un contesto che la Procura definisce di particolare allarme per l’età della vittima e per la presunta sistematicità delle condotte contestate. 🔗 Leggi su Tvzap.it

