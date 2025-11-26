Famiglia nel bosco Nordio | Se ci sono state violazioni interverrà il ministero Lega | Stato pensi ai rom che picchiano figli

Il caso della "famiglia del bosco" arriva in Parlamento, con la Lega che accusa la magistratura di un provvedimento eccessivo e di "doppiopesismo" rispetto ai bambini dei campi rom. Nordio avvia verifiche sugli atti, mentre la polemica politica continua a crescere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per 'troppe pressanti ingerenze esterne'. 'Purtroppo - scrive in una nota -, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato di - facebook.com Vai su Facebook

L'avvocato della famiglia del bosco ha deciso di rimettere il suo mandato. Chissà se a quelli con certezze granitiche su ogni profilo della vicenda inizierà a venire qualche dubbio. Leggere le motivazioni dell'avvocato. Vai su X

Famiglia nel bosco, Nordio 'pronto a esercitare poteri' - Quella della famiglia nel bosco di Palmoli "è una situazione che va considerata con estrema attenzione, bilanciando gli interessi degli uni e degli altri ed è chiaro che laddove dovessero emergere pro ... Lo riporta ansa.it

Famiglia nel bosco, nuovi avvocati per il ricorso. Roccella: "Togliere i figli deve essere l'extrema ratio" - Troppe ingerenze esterne e la ferma volontà della famiglia di non accettare aiuti e mediazioni. Come scrive iltempo.it

Il ministro della Giustizia Nordio sulla famiglia nel bosco: «Situazione delicata, pronto a esercitare poteri disciplinari» - E sugli indennizzi per ingiusta detenzione: «Sconfitta dello Stato» ... roma.corriere.it scrive