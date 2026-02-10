Bimba morta a 2 anni le contraddizioni della mamma arrestata La caduta dalle scale e i figli lasciati soli a casa | cosa non torna

La piccola di due anni è morta con il corpo pieno di lividi. La madre, che ha raccontato di essere caduta dalle scale qualche giorno prima, ora è in manette. La polizia indaga sulle vere cause della morte: ci sono molte incongruenze nel suo racconto e sui momenti in cui i figli sono stati lasciati soli a casa.

È morta a due anni, il corpicino coperto di lividi. E probabilmente no, non era caduta dalle scale qualche giorno fa come sostiene la madre. Quei lividi, dice il medico legale, «sono stati colpi volontari, alcuni dei quali procurati con oggetti contundenti». Per questo la mamma della bambina, Manuela A., 43 anni, è stata arrestata al termine di un lungo interrogatorio. Bimba morta a 2 anni É avvenuto a Montenero, una frazione di Bordighera (Imperia), all'interno di una villetta difesa da una folta siepe e dalla videosorveglianza, a pochi passi da un immobile recentemente confiscato alla mafia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bimba morta a 2 anni, le contraddizioni della mamma arrestata. La caduta dalle scale e i figli lasciati soli a casa: cosa non torna Approfondimenti su Bimba Morta Bambina di due anni morta in casa, arrestata la mamma. «Caduta dalle scale? Sul corpicino lividi da oggetti contundenti» Una bambina di soli due anni è stata trovata senza vita in casa a Bordighera. Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestata per omicidio la madre. I lividi sul corpo e le spiegazioni: «È caduta dalle scale…» La madre della bambina di due anni morta a Bordighera è finita in manette con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bimba Morta Argomenti discussi: Imperia, morta a Bordighera bimba di 2 anni: madre arrestata; Bordighera, bimba di 2 anni morta nel suo lettino con lividi sul corpo. Madre arrestata per omicidio preterintenzionale; Dramma a Bordighera, bimba di 2 anni trovata morta in casa: cosa è successo; Bordighera, bambina di 2 anni trovata morta in casa: lividi sul corpo, arrestata la madre. Arrestata la mamma dalla bimba di 2 anni morta nel lettino a Bordighera: la piccola aveva lividi su tutto il corpoLa mamma della bimba di 2 anni morta a Bordighera è stata arrestata per omicidio preterintenzionale: i lividi sul corpo, inizialmente attribuiti a una ... fanpage.it Imperia, lividi sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta in casaIn corso l'interrogatorio della mamma. La piccola sarebbe caduta ieri, ma le sue condizioni non avrebbero preoccupato la donna ... adnkronos.com ULTIM'ORA - Una bimba di due anni morta in casa, con lividi sul corpo e una madre arrestata, è l’ennesimo fallimento collettivo di protezione dell’infanzia in questo paese. Parlare solo di “tragedia” è ipocrita: se le prime ricostruzioni su traumi ripetuti e ogget facebook #Imperia, morta a Bordighera bimba di 2 anni: si indaga sulle cause x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.