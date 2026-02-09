Bambina di due anni morta in casa arrestata la mamma Caduta dalle scale? Sul corpicino lividi da oggetti contundenti
Una bambina di soli due anni è stata trovata senza vita in casa a Bordighera. La mamma è stata arrestata, dopo che i medici hanno trovato lividi sul suo corpo e segni che fanno pensare a oggetti contundenti. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere caduta dalle scale, ma le forze dell’ordine stanno ancora indagando. La piccola è stata trovata senza vita in circostanze ancora da chiarire.
Dramma a Bordighera, in provincia di Imperia, dove una bambina di appena due anni è morta nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio. La mamma è stata arrestata per omicidio preterintenzionale. La dinamica La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento: i medici inviati dal 118 e la Croce Rossa di Bordighera sono intervenuti perché la bambina aveva una crisi respiratoria ma l'intervento, pur immediato, non è stato risolutivo. La piccola è andata in arresto cardiaco e non c'è stato nulla da fare: è morta senza riprendere conoscenza. La versione della mamma La donna, 43 anni, ha negato ogni addebito durante il suo lungo interrogatorio. 🔗 Leggi su Leggo.it
Un dramma scuote Bordighera, dove una bambina di due anni è stata trovata senza vita in casa.
