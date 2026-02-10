Bill Gates e Jeffrey Epstein non stavano pianificando la pandemia Covid-19

Su Facebook circolano post che sostengono che Bill Gates e Jeffrey Epstein stessero organizzando una simulazione pandemica nel 2017. Tuttavia, non ci sono prove che i due abbiano pianificato qualcosa del genere. Le teorie che circolano sui social media sono spesso infondate e diffuse senza basi concrete.

