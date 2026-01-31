Bill Gates Trump il Somaliland | che cosa sappiamo dei milioni di documenti su Jeffrey Epstein

Il Dipartimento di Giustizia americano ha pubblicato più di 2.000 pagine di documenti che riguardano Jeffrey Epstein. Si tratta del più grande insieme di carte finora rese note, e contengono dettagli su come Epstein fosse collegato a personaggi di alto livello come Bill Gates e Donald Trump. Tra i documenti ci sono anche riferimenti a rapporti con l’intelligence israeliana e con l’èlite finanziaria e politica mondiale. Epstein, morto in carcere nel 2019, era accusato di crimini sessuali e i nuovi documenti potrebbero svelare ancora più legami e ret

il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato il più grande lotto di documenti relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di crimini sessuali morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019 che aveva importanti connessioni con l’èlite finanziaria e politica globale, oltre che con l’apparato di intelligence e di sicurezza di Israele. Questa tranche include oltre tre milioni di pagine, 2.000 video e 180.000 immagini, portando il totale dei materiali divulgati a circa 3,5 milioni di pagine. Secondo il vice procuratore generale Todd Blanche, questa è probabilmente l’ultima grande pubblicazione di file su Epstein, un caso che continua a generare sospetti e polemiche nonostante la morte del magnate nel 2019. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato oggi altri 3 milioni di pagine di documenti legati a Jeffrey Epstein.

