CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58: Stagione olimpica che parte dalla Finlandia e dalla classica località di Ruka! Tra le donne vittoria della svedese Karlsson e discreta prova delle azzurre 12.55: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima gara di SCI DI FONDO della Coppa del Mondo 2025-2026 Si chiude qui la Diretta Live della prima gara stagionale di Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, vi diamo l’appuntamento però alle 13:15 per la partenza della prova maschile da Ruka (FIN), un arrisentirci sportivo! 11:35 La migliore italiana però nel format e anche all’arrivo è Ganz, che è la leader del movimento italiano e che apre comunque con una solida prestazione, non tanto per la posizione (25^) quanto per il distacco (+1’23”) che da una Karlsson scatenata su 10 chilometri ci sta. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA: Pellegrino guida gli azzurri, Karlsson subito a segno tra le donne