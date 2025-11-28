LIVE Sci di fondo 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA | Pellegrino guida gli azzurri Karlsson subito a segno tra le donne
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58: Stagione olimpica che parte dalla Finlandia e dalla classica località di Ruka! Tra le donne vittoria della svedese Karlsson e discreta prova delle azzurre 12.55: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima gara di SCI DI FONDO della Coppa del Mondo 2025-2026 Si chiude qui la Diretta Live della prima gara stagionale di Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, vi diamo l’appuntamento però alle 13:15 per la partenza della prova maschile da Ruka (FIN), un arrisentirci sportivo! 11:35 La migliore italiana però nel format e anche all’arrivo è Ganz, che è la leader del movimento italiano e che apre comunque con una solida prestazione, non tanto per la posizione (25^) quanto per il distacco (+1’23”) che da una Karlsson scatenata su 10 chilometri ci sta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sci di fondo – Tra buoni segnali e infortuni inizia la stagione della Germania: i 15 convocati tedeschi per Ruka - facebook.com Vai su Facebook
#SciNordico Da Ruka parte la rincorsa di Klaebo al primato di Daehlie: sarà un altro monologo del fuoriclasse norge? #XCSki #nordicski #24Novembre #scidifondo dlvr.it/TPRZBP Vai su X
LIVE Sci di fondo, 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA: inizia la stagione olimpica per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara di SCI DI FONDO della Coppa del ... Come scrive oasport.it
Sci di fondo: prima gioia stagionale per Frida Karlsson a Ruka nella 10 km, Ganz miglior italiana - Esordio stagionale con vittoria per Frida Karlsson in Coppa del Mondo di sci di fondo 2025- Segnala oasport.it
Karlsson si conferma regina di Ruka: la svedese trionfa nella 10 km TC di apertura della CdM - La prima gara stagionale della CdM di sci di fondo 2025/2026 vede il trionfo della classe '99 svedese, che per la quarta volta in carriera vince sulle nevi di Ruka. Scrive neveitalia.it