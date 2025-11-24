Settimana ricchissima di sport invernali | via a fondo biathlon combinata nordica A Copper Mountain tutto lo sci alpino

Da giovedì 27 novembre spazio alla Coppa del Mondo in tutte le discipline: l’alpino si concentra negli USA, mentre fondo, salto, combinata e biathlon animano un weekend fitto tra Ruka, Falun e Oestersund. Una settimana intensa attende gli sport invernali, con tutte le principali discipline impegnate tra Europa e Stati Uniti. Lo sci alpino torna protagonista a Copper Mountain, mentre fondo, biathlon, salto con gli sci e combinata nordica entrano nel vivo con le prime tappe della stagione. In programma anche competizioni di snowboard, freestyle, skeleton e bob, per un calendario estremamente fitto. 🔗 Leggi su Sportface.it

