Biasin punge Conte | Parla di tutto ma non della sua gestione

In seguito alla recentissima sconfitta del Napoli contro la Juventus, Antonio Conte ha commentato la partita senza affrontare direttamente la sua gestione. Questa scelta di parlare di altri aspetti del calcio ha suscitato alcune critiche, tra cui quella di Biasin, che ha sottolineato come il tecnico si concentri su argomenti diversi senza affrontare le questioni legate alla sua conduzione della squadra.

Le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta del Napoli contro la Juventus continuano a far discutere nel panorama calcistico italiano. Tra i commenti più critici è arrivato quello di Fabrizio Biasin, giornalista noto per la sua vicinanza all'ambiente interista, che ha affidato il suo pensiero ai social. "Conte parla delle difficoltà di un calendario realmente molto intasato, del mercato, dei nuovi che deve ancora conoscere, delle assenze del suo Napoli che sono tante e incidono parecchio. Conte parla di tutto tranne della sua gestione, di quella non parla mai".

Biasin attacca Conte dopo Juventus-Napoli: «Parla di tutto, tranne che della sua gestione»Dopo il match tra Juventus e Napoli, il dibattito si sposta sulle dichiarazioni di Antonio Conte.

