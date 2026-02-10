Berlino contraria a Eurobond di Macron

La Germania dice no agli Eurobond di Macron. Un rappresentante vicino a Merz spiega che l’idea rischia di distogliere l’attenzione dai problemi principali, come la bassa produttività europea, che sono al centro del vertice di giovedì. La posizione tedesca appare chiara: preferiscono concentrarsi su questioni più concrete, piuttosto che su un debito comune che potrebbe complicare ulteriormente la situazione economica dell’Europa.

22.15 Un funzionario del governo tedesco vicino al cancelliere Merz ha spiegato a Politico che la Germania è contraria alla proposta del presidente francese Macron di un debito comune europeo,sottolineando come essa"distragga dall'argomento principale,ovvero il problema della produttività" continentale in discussione al vertice di giovedì. "E'vero che abbiamo bisogno di maggiori investimenti,-ha detto-ma,questo aspetto rientra nel contesto del quadro finanziario pluriennale" e dunque non nell'ipotesi di Eurobond.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La proposta degli Eurobond di Macron è stata bocciata da Berlino, facendo saltare un'altra iniziativa tra Francia e Germania.

La proposta di Eurobond avanzata dalla Francia ha incontrato il no deciso di Berlino.

