Crema storie strappalacrime per circuire un anziano | denunciata truffatrice seriale

Una truffatrice seriale ha colpito a Crema, riuscendo a ingannare un anziano di 88 anni e a farsi consegnare diverse somme di denaro con storie strappalacrime. La donna, di origine est-europea, aveva affinato la sua tecnica di circonvenzione, ma è stata recentemente smascherata e denunciata. Un episodio che mette in luce la vulnerabilità degli anziani e l’importanza di attenzione e prevenzione.

Crema (Cremona), 18 dicembre 2025 – Un uomo di 88 anni, residente nel Cremasco, è la vittima di una giovane donna dell’Est che è riuscita a farsi consegnare diverse somme di denaro. Nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, il questore della Provincia di Cremona ha adottato nei confronti di una donna di 38 anni le misure di prevenzione personali dell’ Avviso Orale e del Foglio di via obbligatorio per la durata di 4 anni. Per lei è scattata anche la denuncia per truffa. Problemi di salute e fantomatiche disgrazie. La giovane donna dell’Est europeo aveva “agganciato” l’anziano e approfittando della sua vulnerabilità lo aveva indotto ad effettuarle diverse donazioni di denaro facendogli credere che sarebbero servite a risolvere presunte gravi disgrazie occorse a familiari nel Paese d’origine ovvero problemi di salute della donna che richiedevano costose cure e terapie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

