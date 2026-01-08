Guerra di Segrate la Corte Ue dà torto a Fininvest sul risarcimento alla Cir di De Benedetti | La giustizia italiana non violò i diritti di Silvio Berlusconi

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto il ricorso di Fininvest nel caso della guerra di Segrate, confermando che la giustizia italiana non ha violato i diritti di Silvio Berlusconi. La decisione chiarisce che non vi sono stati infrazioni riguardo al diritto a un processo equo né alla presunzione di innocenza nel procedimento che, nel 2011, aveva condannato Fininvest al risarcimento in favore della Cir di De Benedetti per il Lodo Mondadori.

La giustizia italiana non ha violato il diritto a un equo processo, così come non c'è stata violazione della presunzione di innocenza nei confronti di Silvio Berlusconi nel processo che 12 anni fa condannò la Fininvest al maxi-risarcimento alla Cir di De Benedetti per il Lodo Mondadori. A stabilirlo, ieri, la Corte europea dei diritti dell'Uomo ( Cedu ), alla quale Fininvest e la famiglia Berlusconi si erano rivolte, dopo la sentenza sfavorevole della Cassazione del 17 settembre 2013, che condannò l'allora Biscione a pagare un risarcimento di 494 milioni di euro.

