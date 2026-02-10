La salma di Beniamino Carlesso è stata trovata questa mattina in un crepaccio sul Monte Grappa. Dopo ore di ricerche, i soccorritori hanno confermato il decesso dell’ex consigliere comunale di 70 anni, scomparso dalla sera prima. La comunità di Loria si stringe al dolore per questa perdita improvvisa e tragica.

Loria (Treviso) – Tragica conclusione per Beniamino Carlesso, 70 anni, ex consigliere comunale e noto personaggio della zona, ritrovato senza vita in un crepaccio sul Monte Grappa dopo una notte di intense ricerche. L’uomo era scomparso domenica sera e il suo corpo è stato individuato poco prima di mezzanotte da un drone del Soccorso Alpino, in un’area particolarmente impervia e soggetta a rischio slavine. La famiglia, pur nel dolore, sottolinea come Carlesso avesse lasciato precise indicazioni sul suo percorso e sull’orario previsto per il rientro. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Loria, dove Carlesso era una figura benvoluta e attiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa notte, sul Monte Grappa, è stata trovata senza vita Beniamino Carlesso, l’escursionista di 70 anni di Loria.

Beniamino Carlesso trovato morto in un crepaccio dopo una notte di ricerche, la famiglia: «Era prudente. Ci aveva lasciato mappa e orario di rientro»LORIA (TREVISO) - Il corpo di Beniamino Carlesso, 70enne di Loria, ex consigliere comunale e nonno di otto nipotini, scomparso domenica sera sul Grappa, è stato individuato ... ilgazzettino.it

Beniamino Carlesso trovato morto dai droni sul Grappa dopo ore di ricerche: il 70enne non era tornato a casa dalla passeggiata, l'allarme dato dal figlioPIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - È stato trovato senza vita Beniamino Carlesso, il 70enne che non era rientrato da una passeggiata nella giornata di domenica 8 febbraio. La ... ilgazzettino.it

