Davide Spunton va a pescare e scompare trovato morto dopo ore di ricerche L' attrezzatura lasciata sotto il ponte nel cuore della notte

Davide Spunton è scomparso mentre si dedicava alla sua passione per la pesca. Dopo aver lasciato l’attrezzatura sotto un ponte nel cuore della notte, non ha fatto ritorno a casa. Le ricerche, estese per diverse ore, si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità di Rovigo, lasciando un senso di lutto e di mistero sulla sua scomparsa.

ROVIGO - È uscito di casa per andare a pescare ma non è più rientrato: ritrovato senza vita dopo ore di ricerche Davide Spunton. Il 26enne era andato a Passetto, frazione del comune di Adria, aveva parcheggiato la propria automobile vicino alla chiesa e si erano perse le sue tracce da ieri, 19 gennaio. Le ricerche Intorno alle ore 2 di notte sono scattate le operazioni di ricerca, e alle 2.15 i carabinieri hanno segnalato il ritrovamento dell'attrezzatura da pesca del 26enne sotto il ponte della località. Poco dopo sono stati attivati i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Venezia, che hanno avviato le ricerche in acqua, assieme alle squadre del distaccamento dei pompieri di Adria. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

