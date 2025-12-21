Venezia inaugura la fiera di Natale con 70 espositori

Ha aperto ieri e rimarrà aperta fino al 24 dicembre la fiera natalizia di Venezia, inaugurata dall'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. L’edizione di quest'anno, curata dal Gruppo Organizzato Imprese Ambulanti - Goia, che si snoda lungo Strada Nova, fino a campo San Bartolomio, si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Cina: al via la Fiera di Canton con un numero record di espositori e acquirenti

Leggi anche: La Fiera aspetta il Sigep, sarà un'edizione con 1.300 brand e +28% di espositori esteri da 45 Paesi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Natale a Venezia si rinnova con la nuova Fiera; Sabato 20 dicembre l'apertura ufficiale della Fiera di Natale a Venezia; Inaugura la fiera di Santa Lucia, il Granaio dei Malatesta si accende e si illumina a festa; Eventi segnalati dai Comuni.

Il Natale a Venezia si rinnova nel segno del decoro: l'assessore Costalonga inaugura la Fiera - Venezia inaugura la Fiera di Natale e accoglie così le festività, attraverso una manifestazione che coniuga la vitalità del commercio ambulante con una rinnovata attenzione per l'estetica urbana. live.comune.venezia.it

Natale, a Venezia acceso l'albero e lampadari Murano - Acceso in Piazza San Marco a Venezia, oggi all'imbrunire, l'albero di Natale, un grande abete naturale alto 15 metri e con una base larga 7, illuminato da un alternarsi di luci bianche calde e di ... ansa.it

E "L'Icona di Venezia" inaugura le vendite del Nostro venerdì a Parma. Il best seller di Francesco Gianola, ambientato nella sua città natale, dopo il successo della prima edizione, torna tra i lettori. #gialliitaliani #romanzigialli #venezia #veneziasegreta #icona - facebook.com facebook