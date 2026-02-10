Bending Spoons Fellowship | 1,5 milioni di euro per giovani talenti dell’informatica europea

Milano, 10 febbraio 2026. Bending Spoons mette sul piatto 1,5 milioni di euro per i giovani talenti dell’informatica in Europa. L’azienda italiana, che in pochi anni ha conquistato il mercato globale, ha annunciato oggi un nuovo fondo per sostenere studenti e sviluppatori emergenti. L’obiettivo è dare loro strumenti e opportunità per crescere nel settore tecnologico, che sta cambiando rapidamente.

Bending Spoons Investe nel Futuro: 1,5 Milioni di Euro per i Talenti dell'Informatica Europea. Milano, 10 febbraio 2026 – Bending Spoons, la società italiana che ha rapidamente scalato le classifiche globali del settore tecnologico, ha lanciato oggi un'iniziativa ambiziosa per supportare la prossima generazione di esperti di informatica in Europa. Con un investimento di 1,5 milioni di euro, il programma "Bending Spoons Fellowship" mira a identificare e coltivare i talenti più promettenti, offrendo loro un'opportunità unica per eccellere nel loro campo. L'annuncio, giunto in un momento di crescente domanda di competenze digitali, segna un passo significativo per Bending Spoons nel suo impegno a lungo termine verso l'innovazione e lo sviluppo tecnologico.

