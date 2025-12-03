Bending Spoons acquisisce anche Eventbrite | accordo da 500 milioni di dollari

Today.it | 3 dic 2025

WeTransfer, Evernote, Vimeo e ora anche Eventbrite. Bending Spoons, l'azienda italiana specializzata nella creazione e nello sviluppo di software, ha infatti concluso un accordo per l'acquisizione della piattaforma di eventi Usa. Un affare da 500 milioni di dollari.Bending Spoons, chi c'è dietro. 🔗 Leggi su Today.it

