Bending Spoons acquisisce anche Eventbrite | accordo da 500 milioni di dollari

WeTransfer, Evernote, Vimeo e ora anche Eventbrite. Bending Spoons, l'azienda italiana specializzata nella creazione e nello sviluppo di software, ha infatti concluso un accordo per l'acquisizione della piattaforma di eventi Usa. Un affare da 500 milioni di dollari.Bending Spoons, chi c'è dietro. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Founder americano che spera che Bending Spoons gli compri la sua societa con un premio dell’82% sulla quotazione di Borsa e in contanti. Vai su X

Soltanto il mese scorso Bending Spoons, guidata e fondata da Luca Ferrari, aveva annunciato un accordo definitivo per acquisire Aol dopo un finanziamento da 2,8 miliardi. Prima aveva fatto rumore un’altra operazione di spicco: l’acquisizione da 1,38 miliardi - facebook.com Vai su Facebook

Bending Spoons, nuova mega-acquisizione: è il turno di Eventbrite - Il principale marketplace globale per esperienze condivise ha annunciato un accordo per essere acquisita da Bending Spoons. Da economyup.it

Bending Spoons annuncia l'acquisizione di Eventbrite: accordo da 500 milioni di dollari - Tra i progetti in rampa di lancio, lo sviluppo di una funzionalità di messaggistica, l’introduzione dell’AI per facilitare la creazione di eventi e la realizzazione di un sistema per il mercato second ... Lo riporta engage.it

Bending Spoons colpisce ancora: acquisita la piattaforma Eventbrite per 500 milioni, si alza la posta nel mercato degli eventi - (NYSE: EB), il principale marketplace globale per esperienze condivise, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per essere acquisita da Bending Spoons, in una trans ... Lo riporta affaritaliani.it

Bending Spoons acquisisce anche Eventbrite: accordo da 500 milioni di dollari - Bending Spoons, l'azienda italiana specializzata nella creazione e nello sviluppo di software, ha infatti concluso un accordo per l'acquisizione ... Come scrive today.it

L'italiana Bending Spoons ha comprato Eventbrite: cosa cambierà dopo l'acquisizione da 500 milioni - Bending Spoons ha raggiunto un accordo da 500 milioni di dollari per acquisire Eventbrite, piattaforma globale per la gestione di eventi e ticketing. Si legge su hwupgrade.it

La corsa di Bending Spoons non si ferma: stacca il biglietto a Eventbrite e la fa entrare nel proprio portafogli - Il mese scorso Bending Spoons ha annunciato un accordo definitivo per acquisire AOL. Lo riporta startupitalia.eu