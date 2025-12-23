Stipendi da 100mila euro vacanze pagate 10mila euro a figlio | cosa vuol dire lavorare in Bending Spoons

Lavorare in Bending Spoons significa far parte di un'azienda innovativa nel settore tecnologico, con benefit competitivi e un ambiente stimolante. Con stipendi elevati, vacanze pagate e sostegno per le famiglie, l’esperienza si distingue per cura e attenzione ai dipendenti. A pochi passi da grandi aziende come Accenture, Bending Spoons si presenta come un punto di riferimento per chi cerca opportunità professionali in un contesto dinamico e qualificato.

I palazzi di Accenture e di Bending Spoons sono uno di fronte all'altro. Vicini, ma allo stesso tempo lontani. Accenture è una società di consulenza presente in Italia dal 1957, Bending Spoons è un'azienda che sviluppa applicazioni nata nel 2013 (meno di 10 anni fa). Anche le persone che lavorano.

