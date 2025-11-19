Giornata dell' Albero | 236 nuovi esemplari a dimora a Bellaria Igea Marina

Sono ben 236 i nuovi esemplari che verranno messi a dimora in questi giorni a celebrazione della Giornata dell’Albero, che si celebra il 21 novembre. Le nuove piantumazioni sono cominciate lunedì al Parco Pavese, ora casa di tante nuove ginestre e tamerici, e proseguite oggi al Parco del Gelso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

