Le famiglie numerose di Macerata si trovano di fronte a un nuovo aumento delle spese per la Tari. Quest’anno, le agevolazioni sono state ridotte, rendendo più difficile ottenere le agevolazioni sulla tassa sui rifiuti. Per molte famiglie, il conto finale si fa più salato rispetto agli anni passati.

Quest’anno, a Macerata, diventa più difficile per le famiglie numerose accedere alle riduzioni Tari, la tassa sui rifiuti. A sollevare la questione è il cittadino Emanuele Giampieri; lui, impiegato d’azienda, e la moglie, maestra di scuola primaria, hanno quattro figli, di 18, 15, 13 e 9 anni. Mettendo a confronto il modello 2025 con il modello 2026, si notano infatti dei parametri più stringenti. L’anno scorso il nucleo familiare con quattro o più componenti e Isee non superiore o uguale a 20mila euro, aveva una riduzione Tari del 30% sulle utenze domestiche. Adesso, invece, per usufruire di questa agevolazione i figli a carico devono essere almeno quattro e lo sconto è del 15%, da aggiungere al 25% di riduzione Tari che verrà successivamente riconosciuto e liquidato secondo le modalità previste da Arera (bonus sociale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Beffa per le famiglie numerose: "Tagliate le agevolazioni sulla Tari. E il conto è ancora più salato"

Approfondimenti su Macerata Tari

Il Superbonus, un tempo simbolo di incentivazione per l’efficientamento energetico, si rivela ora una fonte di problemi per molte famiglie e condòmini.

È stato presentato il progetto ‘Habitat’, che introduce nuove agevolazioni Ers come supporto alle famiglie.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Macerata Tari

Argomenti discussi: Beffa per le famiglie numerose: Tagliate le agevolazioni sulla Tari. E il conto è ancora più salato; Crans Montana, autopsie mai eseguite: l’ipotesi di riesumare i corpi. E per le famiglie aiuti-beffa; Contributo per il disagio abitativo. Ne beneficeranno 150 nuclei familiari; Che beffa per il Trento! Prima in vantaggio, poi l’autogol. Il Lecco pareggia al 96esimo minuto.

Assegno unico cambia tutto, arriva la beffa delle famiglie. Chi può averlo (1 / 2)L’assegno unico e universale è un sostegno economico destinato alle famiglie con figli a carico, introdotto in Italia per semplificare e riunire in un unico strumento diversi benefici precedenti, come ... donna.fidelityhouse.eu

Crans Montana, autopsie mai eseguite: l’ipotesi di riesumare i corpi. E per le famiglie aiuti-beffaMentre l’Italia attende ancora gli atti e risposte concrete dalla procura di Sion, le omissioni della prima fase delle indagini sul rogo di Crans Montana, dove 41 persone sono morte e ... ilgazzettino.it

La Svizzera e la giustizia emmental. Crans Montana, autopsie mai eseguite: l’ipotesi di riesumare i corpi. E per le famiglie aiuti-beffa Omissioni nelle prime indagini e ritardi pesano sull’inchiesta sul rogo di Capodanno: non esiste una causa di morte delle vitti facebook