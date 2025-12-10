Superbonus la beffa finale | a pagare il conto delle truffe saranno le famiglie e i singoli condòmini | ecco perché

Il Superbonus, un tempo simbolo di incentivazione per l’efficientamento energetico, si rivela ora una fonte di problemi per molte famiglie e condòmini. Le truffe e le irregolarità legate a questo incentivo stanno portando a conseguenze economiche e legali, rendendo ancora più complesso il panorama delle agevolazioni edilizie. Un quadro che rischia di penalizzare chi ha agito correttamente.

Il superbonus continua a farci del male. Non si tratta più solo di smascherare illeciti che mettono sotto indagine eventuali irregolarità: come abbiamo puntualmente evidenziato sul Secolo. Ora a rimetterci senza che abbiano commesso nulla di male potrebbero essere i condomini, le famiglie, ossia i condomini stessi. Si apre infatti la fase più delicata. Con l’uscita di scena a fine anno dell’incentivo che ha scassato le casse dello Stato, resta una lunga scia di verifiche, contenziosi e richieste di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tutto a posto, dunque, pagherà chi ha procurato un danno? No, non proprio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Superbonus, la beffa finale: a pagare il conto delle truffe saranno le famiglie e i singoli condòmini: ecco perché

