La Bce lascia invariati i tassi ma rivede al rialzo la crescita dell’Eurozona

La Bce conferma i tassi invariati, mantenendo la stabilità monetaria. Tuttavia, sorprende positivamente con le nuove stime di crescita dell’Eurozona, che si attestano oltre le previsioni iniziali. Un segnale di fiducia che potrebbe influenzare i mercati e le prospettive economiche dei prossimi mesi, aprendo nuove opportunità per imprese e investitori.

Nessuna sorpresa, almeno sul fronte dei tassi. Ma una piccola sorpresa, invece, c’è e riguarda le stime per la crescita dell’area Euro, superiori alle attese. La Bce, riunitasi a Francoforte, ha lasciato invariati i tassi d’interesse ma ha rivisto al rialzo la crescita dell’area Euro per quest’anno, all’1,4%, dimostrando come ad arrancare sia quasi solo l’Italia, in un contesto che ha registrato dati migliori del previsto. Partiamo dai tassi: invariato al 2% quello sui depositi, così come al 2,15% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,40% per i prestiti marginali. Tassi che restano fermai ormai da giugno, dopo le otto riduzioni in un anno che hanno portato a due punti percentuali in meno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

